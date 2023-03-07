Клековкин Григорий Селиванов
Место рожденияпоч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1691
Отец: Клековкин Селиван (Селиванко) Дорофеев
Мать: не указана
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
поч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Клековкин Анисим Григорьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721