Захаров Виталий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1946
Дата смерти09.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1972
Сын: Захаров Максим Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.2006