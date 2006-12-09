Захаров Виталий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Виталий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1946

Дата смерти

09.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1972 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1972

Сын: Захаров Максим Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.2006
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