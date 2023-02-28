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Кокошкин Алексий Иоаннов

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Место рождения

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

19.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909

Отец: Кокошкин Иоанн Космин

Мать: Кокошкина Анна Иаковлева

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1948

Сын: Кокошкин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна

Карасово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна

Карасово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Капитолина Алексеевна

Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна

Карасово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокошкина Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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