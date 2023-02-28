Кокошкин Алексий Иоаннов
Место рождения
Дата рождения19.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909
Отец: Кокошкин Иоанн Космин
Мать: Кокошкина Анна Иаковлева
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кокошкин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Капитолина Алексеевна
Мать ребёнка: Кокошкина Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно