Овчарова Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчарова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954