Овчарова Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова Антонина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаров Вадим Андреевич

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаров Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчарова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Овчаров Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Андрей Семенович

Смерть
1954

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