Сальникова Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1998
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1998
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Матвей Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности