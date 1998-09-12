Сальникова Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1998

Пол

Женский

Отец

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Мать

1969 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1998

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Юшина Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Матвей Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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