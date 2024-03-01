Фролова Варвара Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1802 по 1803 ст.
Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.
Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1808 по 1809 ст.
Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.
Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно