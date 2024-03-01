Фролова Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Варвара Денисовна

Фролова Варвара Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1771 по 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Макей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1802 по 1803 ст.

Сын: Фролов Игнат Макеевич

Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.

Сын: Фролов Никита Макеевич

Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1808 по 1809 ст.

Сын: Фролов Дементий Макеевич

Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.

Сын: Фролов Семён Макеевич

Отец ребёнка: Фролов Макей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.