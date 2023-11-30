Бобылев Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Бобылева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1967
Дочь: Бобылева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Бобылева Раиса Ивановна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно