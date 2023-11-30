Бобылев Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Бобылева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1967

Дочь: Бобылева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Бобылева Раиса Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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