Текишев Еркин Сулейменбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текишев Еркин Сулейменбекович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1956

Отец: Текишев Сулейменбек

Мать: Текишев Гаухар Закировна

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