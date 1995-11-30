Сильченко Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСильченко Тимофей Иванович

Сильченко Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

30.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1948

Дочь: Сильченко Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кошелева Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1950

Дочь: Загоруйко Светлана Тимрфеевна

Мать ребёнка: Кошелева Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Фекла Ивановна

Смерть
30.11.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close