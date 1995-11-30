Сильченко Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти30.11.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1948
Дочь: Сильченко Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кошелева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1950
Дочь: Загоруйко Светлана Тимрфеевна
Мать ребёнка: Кошелева Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Фекла Ивановна
Смерть
30.11.1995