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Сапрыкин Денис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1930

Сын: Сапрыкин Василий Денисович

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия

Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Военная служба
1941
Красноармеец, призван: РСФСР, Орловская область, Верховский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Денисович

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Александр Денисович

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Пётр Денисович

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Михаил Денисович

Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия

Смерть
Около 1941
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