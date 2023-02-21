Сапрыкин Денис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1930
Сын: Сапрыкин Василий Денисович
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Военная служба
1941
Красноармеец, призван: РСФСР, Орловская область, Верховский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Денисович
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Александр Денисович
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Михаил Денисович
Мать ребёнка: Сапрыкина Евдокия
Смерть
Около 1941