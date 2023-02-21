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Жуков Галактион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1822 ст.

Жена: Жукова Мария Васильевна

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Жуков Андрей Галактионович

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1827 ст.

Сын: Жуков Фаддей Галактионович

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жуков Иван Галактионович

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.

Сын: Жуков Аким Галактионович

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1839 ст.

Дочь: Жукова Акилина Галактионовна

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Жуков Сергей Галактионович

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.

Дочь: Анастасия Галактионовна

Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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