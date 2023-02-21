Жуков Галактион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1822 ст.
Жена: Жукова Мария Васильевна
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Жуков Андрей Галактионович
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1827 ст.
Сын: Жуков Фаддей Галактионович
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1839 ст.
Дочь: Жукова Акилина Галактионовна
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Жуков Сергей Галактионович
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1848 ст.
Дочь: Анастасия Галактионовна
Мать ребёнка: Жукова Мария Васильевна
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно