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Щепалов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1923

Дата смерти

15.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923

Отец: Щепалов Иван Арсентьевич

Мать: Щепалова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1951

Сын: Щепалов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Щепалова Нина Петровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепалова Нина Петровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепалова Нина Петровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
15.12.2000
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от старости
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