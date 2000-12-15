Щепалов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1923
Дата смерти15.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923
Рождение ребёнка
07.12.1951
Сын: Щепалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Щепалова Нина Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепалова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепалова Нина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.2000
Причина смерти: от старости