Сердюк Михаил Филиппович
Место рожденияВоронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Дата рождения1877
Дата смерти04.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сердюк Филипп Алексеевич
Мать: не указана
Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сердюк Максим
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гаврюшенко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Нестеровка
Рождение ребёнка
21.02.1914
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Новосибирская обл., Карасукский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1937