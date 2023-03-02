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Сердюк Михаил Филиппович

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Место рождения

Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов

Дата рождения

1877

Дата смерти

04.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сердюк Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сердюк Максим

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гаврюшенко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сердюк Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Нестеровка
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Сердюк Федор Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Новосибирская обл., Карасукский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1937
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