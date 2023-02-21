Сигклитикия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигклитикия Матвеева

Сигклитикия Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1844 ст.

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close