Göhsing (Schöck) Lore — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Göhsing (Schöck) Lore

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: Шёк Яков

Мать: Шёк Каролина

Смерть
Неизвестно
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