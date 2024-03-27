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Göhsing (Schöck) Lore
Göhsing (Schöck) Lore
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1924
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шёк Яков
1888 г.р.
Мать
Шёк (Штадель) Каролина
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Отец:
Шёк Яков
Мать:
Шёк Каролина
Смерть
Неизвестно
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