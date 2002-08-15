Ревякин Павел Андреевич
Место рожденияг. Орел
Дата рождения06.11.1920
Дата смерти15.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1920
г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Образование
1939
Мариупольский машиностроительный техникум
Бракосочетание
02.03.1951
Жена: Даценко Таисия Яковлевна
Новосибирск
Первомайское райбюро ЗАГС свидетельство УЭ №116371
Рождение ребёнка
08.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даценко Таисия Яковлевна
Novosibirsk
Награда
Неизвестно
Орден Славы III степени № 618194
Смерть
15.08.2002
г. Новосибирск ул. Красный прспект 11 кв.28