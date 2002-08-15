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Ревякин Павел Андреевич

Место рождения

г. Орел

Дата рождения

06.11.1920

Дата смерти

15.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1920

Отец: Ревякин Андрей Артемович

Мать: Ревякина Пелагея Никитична

г. Орел
Свидетельство о рождении восстановленное УЭ №434322 от 19.01.1951 Первомайский ЗАГС г. Новосибирска
Образование
1939
Мариупольский машиностроительный техникум
Бракосочетание
02.03.1951

Жена: Даценко Таисия Яковлевна

Новосибирск
Первомайское райбюро ЗАГС свидетельство УЭ №116371
Рождение ребёнка
08.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даценко Таисия Яковлевна

Novosibirsk
Награда
Неизвестно
Орден Славы III степени № 618194
Смерть
15.08.2002
г. Новосибирск ул. Красный прспект 11 кв.28
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