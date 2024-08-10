Ионова (Пилюкшева) Татиана Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пилюкшев Спиридон Лаврентьев
Мать: Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
21.07.1898
Дочь: Спиридонова (Ионова) Христина Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.
Дочь: Ионова Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
ЦГАСО, Ф. 32, Оп.38,. Д. 499 ЛЛ.103об-104 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова, оба православные.
Рождение ребёнка
16.09.1906
Сын: Ионов Трофим Моисеев
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
Рождение ребёнка
27.05.1909
Дочь: Ионова Фекла Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
Рождение ребёнка
11.06.1912 ст.
Дочь: Ионова Иулиания Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.45об-46 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Дочь: Ионова Феодора Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.142об-143 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Дочь: Ионова Иустина Моисеева
Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Смерть
Неизвестно