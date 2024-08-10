Ионова (Пилюкшева) Татиана Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Пилюкшева) Татиана Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилюкшев Спиридон Лаврентьев

Мать: Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
21.07.1898

Дочь: Спиридонова (Ионова) Христина Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.

Дочь: Ионова Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп.38,. Д. 499 ЛЛ.103об-104 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова, оба православные.
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Ионов Трофим Моисеев

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1909

Дочь: Ионова Фекла Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Рождение ребёнка
11.06.1912 ст.

Дочь: Ионова Иулиания Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.45об-46 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Дочь: Ионова Феодора Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.142об-143 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.

Дочь: Ионова Иустина Моисеева

Отец ребёнка: Ионов Моисей Дмитриев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Смерть
Неизвестно

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