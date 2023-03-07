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Воробьев Яков Петров

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.09.1905 ст.

Жена: Воробьева Матрона Прокофьевна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шелкова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Воробьев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Воробьев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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