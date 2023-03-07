Воробьев Яков Петров
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1905 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шелкова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воробьев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воробьев Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Воробьев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Воробьева Матрона Прокофьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно