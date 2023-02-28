Масягутов Зиянгул
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1823
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Масягутов Масягут
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
1792
Сын: Зиянгулов Ибрагим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Зиянгулов Искак
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Зиянгулов Якуп
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1823