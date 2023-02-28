Масягутов Зиянгул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасягутов Зиянгул

Масягутов Зиянгул

avatar

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Мать

1745 г.р.

Дети

1792 г.р.
1797 г.р.
1802 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Масягутов Масягут

Мать: Фатима

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Зиянгулов Ибрагим

Мать ребёнка: ?

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зиянгулов Искак

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зиянгулов Якуп

Мать ребёнка: ?

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1823
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close