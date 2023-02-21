(Попова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Попов Петр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич