(Попова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Попов Петр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

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