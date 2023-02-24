Шаталин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталин Александр

Шаталин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаталин Александр Алексендрович

Мать ребёнка: Шаталина Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаталин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шаталина Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаталина Елена Вячеславовна

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