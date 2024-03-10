Знаменский Серафим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменский Серафим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменский Александр Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменский Николай Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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