Знаменский Серафим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1919
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Знаменский Александр Серафимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Знаменский Николай Серафимович
Смерть
Неизвестно