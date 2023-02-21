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Пылин Алексей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1926

Дата смерти

17.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Жена: Пылина Александра Александровна

Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
1957

Сын: Пылин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Пылина Александра Александровна

Украина Беляевка Одесской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1958

Сын: Пылин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Пылина Александра Александровна

Украина Беляевка Одесской обл.
Смерть
17.07.1987
Украина Одесса
Похороны
Неизвестно
Украина Беляевка Одесской
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