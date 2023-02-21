Пылин Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1926
Дата смерти17.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
1957
Сын: Пылин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Пылина Александра Александровна
Украина Беляевка Одесской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1958
Мать ребёнка: Пылина Александра Александровна
Украина Беляевка Одесской обл.
Смерть
17.07.1987
Украина Одесса
Похороны
Неизвестно
Украина Беляевка Одесской