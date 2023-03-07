Шутов Сергей (Сергейко) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Шутов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Шутов Июда (Юрка) Сергеев
Мать ребёнка: не указана
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев
Мать ребёнка: не указана
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629