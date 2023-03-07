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Шутов Сергей (Сергейко) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1560 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Шутов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Шутов Июда (Юрка) Сергеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Шутов Тимофей (Тимошка) Сергеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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