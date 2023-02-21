Кокуев Михаил Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокуев Михаил Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Сын: Кокуев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кокуева Анастасия Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Путчино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
На 1904 год - крестьянин деревни Путчина Сигорской волости Угличского уезда Ярославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокуева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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