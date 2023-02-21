Кокуев Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Сын: Кокуев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кокуева Анастасия Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Путчино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
На 1904 год - крестьянин деревни Путчина Сигорской волости Угличского уезда Ярославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно