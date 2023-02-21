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Егорова Наталия Ивановна
Егорова Наталия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Пол
Женский
Отец
Егоров Иван Егорович
Мать
Кошкина Елена Сергеевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Егоров Иван Егорович
Мать:
Кошкина Елена Сергеевна
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