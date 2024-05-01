Шехирева Елизавета Григорьевна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Между 1916 и 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шехирев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шехирев Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Шехирева) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.

Дочь: (Шехирева) Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич

Смерть
Между 1916 и 1923

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