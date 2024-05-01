Шехирева Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиМежду 1916 и 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шехирев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шехирев Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Шехирева) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.1914 ст.
Дочь: (Шехирева) Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Шехирев Василий Алексеевич
Смерть
Между 1916 и 1923