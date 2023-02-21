Абрамов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Сергей Владимирович

Абрамов Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Абрамов Владимир Иванович

Мать: Абрамова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Абрамова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Абрамова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Абрамова Марина

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close