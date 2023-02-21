Абрамов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Абрамов Владимир Иванович
Мать: Абрамова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Абрамова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абрамова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Абрамова Марина
Работа или профессия
Неизвестно