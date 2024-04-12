Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Андреевич

Место рождения

Колоколово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Колоколово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.02.1907

Жена: Милания Ивановна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.02.1907 Колоколова крестьянин Василий Андреевич Романовщины 1 крестьянская девица Милания Ивановна по жениху Колоколова крестьянин Николай Иванович по жениху Колоколова ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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