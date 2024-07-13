Сипотенко (Павленко) Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипотенко (Павленко) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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