Красулин Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Федор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1780

Дата смерти

24.07.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1812

Дочь: Красулина Ульяния Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Красулина Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красулина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.07.1850
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