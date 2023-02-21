Красулин Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1780
Дата смерти24.07.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1812
Дочь: Красулина Ульяния Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Красулина Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красулина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.07.1850