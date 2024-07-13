Похилевич Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Заштатный дьякон
Рождение ребёнка
1846
Сын: Похилевич Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Похилевич Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно