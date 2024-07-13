Похилевич Павел Иванович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Похилевич Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Сокольча, Житомирська область
Заштатный дьякон
Рождение ребёнка
1846

Сын: Похилевич Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Похилевич Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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