Кузнецова (Ромакова) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1880
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880
Рождение ребёнка
11.01.1903
Сын: Кузнецов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич
Бракосочетание
До 1905
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Кузнецов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Кузнецов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Раменское городское кладбище (старое)