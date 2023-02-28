Кузнецова (Ромакова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ромакова) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.10.1880

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880

Отец: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Мать: Ромакова Мария Васильевна

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Кузнецов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич

Ивачи, Жаровская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
До 1905

Муж: Кузнецов Григорий Григорьевич

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Кузнецов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич

Ивачи, Жаровская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Кузнецов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Григорьевич

Смерть
1949
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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