Бякова Павла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
12.08.1904
При крещении Надежды Семеновны Бяковой Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
05.06.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Ермолай Иванович
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Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Бяков Феоктист Ермолаевич
Отец ребёнка: Бяков Ермолай Иванович
Восприемник Иван Сергеевич Бяков Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 634
Смерть
Неизвестно