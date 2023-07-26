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Бякова Павла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Ермолай Иванович

Восприемник
12.08.1904
При крещении Надежды Семеновны Бяковой Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
05.06.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Ермолай Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
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Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Бяков Феоктист Ермолаевич

Отец ребёнка: Бяков Ермолай Иванович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Иван Сергеевич Бяков Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 634
Смерть
Неизвестно

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