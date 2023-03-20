Жеребцова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Сергей

Отец ребёнка: Жеребцов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Алексей

Отец ребёнка: Жеребцов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Елена

Отец ребёнка: Жеребцов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Петр

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