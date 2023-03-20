Жеребцова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Сергей
Отец ребёнка: Жеребцов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Алексей
Отец ребёнка: Жеребцов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Елена
Отец ребёнка: Жеребцов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жеребцов Петр