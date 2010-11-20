Уткин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1962
Дата смерти20.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1985
Мать ребёнка: Уткина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
07.06.1986
Сын: Уткин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Уткина Ольга Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Уткина Ольга Николаевна
Смерть
20.11.2010