Уткин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1962

Дата смерти

20.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1985

Сын: Уткин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Уткина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
07.06.1986

Сын: Уткин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Уткина Ольга Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Уткина Ольга Николаевна

Смерть
20.11.2010
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