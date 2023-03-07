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Котов Косма Стефанович

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Место рождения

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: Котов Степан Евграфович

Мать: Котова Екатерина Поликарповна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1905 ст.

Жена: Котова Марфа Никифоровна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Космина

Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.

Сын: Котов Иоанн Космин

Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.

Дочь: Пелагея Космина

Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
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