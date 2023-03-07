Котов Косма Стефанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.
Бракосочетание
21.01.1905 ст.
Жена: Котова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Космина
Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
10.11.1907 ст.
Сын: Котов Иоанн Космин
Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.
Дочь: Пелагея Космина
Мать ребёнка: Котова Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно