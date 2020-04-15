Фролова (Шафиров) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Шафиров) Анна Леонтьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.08.1938

Дата смерти

15.04.2020

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938

Отец: Шафиров Леонтий

Мать: Шафирова Софья

Россия
Рождение ребёнка
06.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Валерий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Валерий Дмитриевич

Смерть
15.04.2020
Россия
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