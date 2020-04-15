Фролова (Шафиров) Анна Леонтьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.08.1938
Дата смерти15.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1938
Отец: Шафиров Леонтий
Мать: Шафирова Софья
Россия
Рождение ребёнка
06.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Валерий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2020
Россия