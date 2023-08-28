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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Будт Павел
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Бутова (Будт) Елена Павловна
Отец ребёнка: Будт Павел
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: (Будт) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Будт Павел
Смерть
Неизвестно