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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Будт Павел

Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Бутова (Будт) Елена Павловна

Отец ребёнка: Будт Павел

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: (Будт) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Будт Павел

Смерть
Неизвестно

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