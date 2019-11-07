Колесников Владимир Савельевич
Место рождениягород Новосибирск
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти16.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
город Новосибирск
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Колесникова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Колесникова Нина
город Москва
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Колесникова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Колесникова Зоя
город Тында Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Колесникова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Зоя
Смерть
16.10.1995