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Колесников Владимир Савельевич

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Место рождения

город Новосибирск

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

16.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Колесников Савелий Никифорович

Мать: Колесникова Степанида Петровна

город Новосибирск
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Колесникова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Колесникова Нина

город Москва
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Колесникова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Колесникова Зоя

город Тында Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Колесникова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Зоя

Смерть
16.10.1995
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