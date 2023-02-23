Пономарева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хрящева Марина Пономарева

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Потап Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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