Пономарева Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хрящева Марина Пономарева
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Потап Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Сидорович
Смерть
Неизвестно