Усачева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Усачева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Усачева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Усачева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно