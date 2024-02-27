Усачева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Усачева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Усачев Федот Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Усачева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Усачева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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