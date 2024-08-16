Куликова (Тупицына) Феодора Николаевна 1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Тупицына) Феодора Николаевна

Место рождения

Волково

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Тупицын Николай Степанович

Мать: Тупицина Мария Алексеевна

Волково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1916

Дочь: Куликова Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1918

Дочь: Куликова Иулания Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1920

Сын: Куликов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1923

Сын: Куликов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куликов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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