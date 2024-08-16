Куликова (Тупицына) Феодора Николаевна
Место рожденияВолково
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Волково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1916
Дочь: Куликова Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1918
Дочь: Куликова Иулания Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1920
Сын: Куликов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1923
Сын: Куликов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куликов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно