Этингов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поляков (ЭтинговaПолякова) Анна
Отец ребёнка: Этингов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Этингов Александр
Рождение ребёнка
20.02.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Этингов Александр
Смерть
Неизвестно