Дунов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878 ст.
Отец: Дунов Иван Яковлевич
Бракосочетание
17.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.
Сын: Дунов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1909 ст.
Дочь: Дунова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно