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Дунов Фёдор Иванович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878 ст.

Отец: Дунов Иван Яковлевич

Мать: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1897 ст.

Жена: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1902 ст.

Сын: Дунов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1909 ст.

Дочь: Дунова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Анастасия Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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