Корженевский Кароль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Корженевский Флориан
Мать: Корженевская Текла
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Корженевская Бронислава Кароливна
Мать ребёнка: Корженевская Станислава
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: Корженевская Лидия Карловна
Мать ребёнка: Корженевская Станислава
Красуля, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корженевская Станислава
Смерть
Около 1915