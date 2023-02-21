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Корженевский Кароль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Корженевский Флориан

Мать: Корженевская Текла

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Корженевская Бронислава Кароливна

Мать ребёнка: Корженевская Станислава

Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: Корженевская Лидия Карловна

Мать ребёнка: Корженевская Станислава

Красуля, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корженевская Станислава

Смерть
Около 1915
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