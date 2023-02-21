Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Каленник Фомин
Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодора Фомина
Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ефим Фомин
Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома (Томаш) Андреев
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно