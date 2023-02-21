Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Каленник Фомин

Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Феодора Фомина

Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ефим Фомин

Отец ребёнка: Фома (Томаш) Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома (Томаш) Андреев

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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