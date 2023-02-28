Курагин Линия Грибовы (Фамилии Нет) Моисей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагин Линия Грибовы (Фамилии Нет) Моисей Максимович

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Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

29.10.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Фамилии Нет Максим Константинович

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1789 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Екатерина Сысоевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Лука Моисеевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Екатерина Сысоевна

Смерть
29.10.1828 ст.
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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