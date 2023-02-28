Курагин Линия Грибовы (Фамилии Нет) Моисей Максимович
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смерти29.10.1828 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Фамилии Нет Максим Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1789 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Екатерина Сысоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фамилии Нет Лука Моисеевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Екатерина Сысоевна
Смерть
29.10.1828 ст.