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Вдовин Василий Сергеевич

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Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Вдовин Сергей Николаевич

Мать: не указана

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Вдовин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Вдовин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Вдовин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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