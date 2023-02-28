Вдовин Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Вдовин Сергей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вдовин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вдовин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.11.1912
Сын: Вдовин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Вдовина Анна Сергеевна
Грузинский погост, собор Андрея Первозванного (с.Грузино Грузинской волости, Новгородского уезда) Фонд 492 оись 2,9,20,28
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовина Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно