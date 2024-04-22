Горяев Виталий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Горяев Николай Григорьевич
Мать: Горяева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1958
Мать ребёнка: Горяева Таисия Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Горяева Таисия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Таисия Борисовна
Смерть
1982