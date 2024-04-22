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Горяев Виталий Николаевич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Горяев Николай Григорьевич

Мать: Горяева Фекла Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
?.07.1958

Сын: Горяев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Горяева Таисия Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Горяева Таисия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Таисия Борисовна

Смерть
1982
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